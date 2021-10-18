Vivo представит новую серию смартфонов T1 и T1x

Компания Vivo сегодня объявила, что 19 октября представит пару новых смартфонов в рамках серии T1. Сам тизер демонстрирует телефон с тройной камерой и разъемом для наушников сверху.

Сообщается, что Vivo T1 будет использовать ЖК-дисплей IPS с высокой частотой обновления и чипсет Snapdragon 778G. Он будет питаться от аккумулятора емкостью 5000 мАч и будет иметь основную камеру на 64 МП. Глядя на его изображения, vivo T1 является двойником iQOO Z5 , поэтому мы ожидаем 6,67-дюймовый дисплей 1080p 120 Гц, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ памяти. Скорость зарядки должна составлять 44 Вт.

Vivo T1x будет использовать чип Dimensity 900. Этот телефон выглядит как точная копия iQOO Z3 , который указывает на 6,58-дюймовый ЖК-дисплей IPS с частотой 120 Гц и батарею емкостью 4400 мАч. ОЗУ будет составлять 6 ГБ, 8 ГБ или 12 ГБ, а объем памяти с 128 ГБ до 256 ГБ.
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