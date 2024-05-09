Vivo представит сразу три смартфона 13 мая

И, что довольно интересно, у X100s будет батарея всего на 5100 мАч, хотя и с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт. У смартфона X100s Pro будет тот же процессор, дисплей и дизайн корпуса, что и у базовой модели X100s, но он будет оснащён новым чипом обработки изображений V3. Кроме того, смартфон также поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, но в этом случае производитель реализовал и беспроводную зарядку мощностью 30 Вт для батареи на 5400 мАч. А у флагманского смартфона X100 Ultra будет процессор Snapdragon 8 Gen 3 от компании Qualcomm, который будет сопряжён с чипом обработки изображений V3+. В принципе, это достаточно ожидаемые характеристики, которые говорят о том, что производитель явно уверен в своих будущих флагманах.