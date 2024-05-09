Vivo представит сразу три смартфона 13 мая

Если верить авторитетным источникам, компания Vivo объявит официальный релиз смартфонов X100s, X100s Pro и X100 Ultra уже совсем скоро, 13 мая, и многие пользователи со всего мира очень ждут данного события, потому что устройства действительно интересные. Более того, примерное понимание о стоимости данных гаджетов есть, потому что цены недавно слили в сеть, а теперь инсайдеры поделились деталями относительно дисплеев, процессоров и батарей будущих флагманов. Например, инсайдер заявил, что X100s оснастят дисплеем с разрешением 1,5K, который произведёт компания Visionox. Также этот смартфон будет работать на базе процессора MediaTek Dimensity 9300+ в паре с собственным чипом обработки изображений Vivo V2.

И, что довольно интересно, у X100s будет батарея всего на 5100 мАч, хотя и с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт. У смартфона X100s Pro будет тот же процессор, дисплей и дизайн корпуса, что и у базовой модели X100s, но он будет оснащён новым чипом обработки изображений V3. Кроме того, смартфон также поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, но в этом случае производитель реализовал и беспроводную зарядку мощностью 30 Вт для батареи на 5400 мАч. А у флагманского смартфона X100 Ultra будет процессор Snapdragon 8 Gen 3 от компании Qualcomm, который будет сопряжён с чипом обработки изображений V3+. В принципе, это достаточно ожидаемые характеристики, которые говорят о том, что производитель явно уверен в своих будущих флагманах.
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