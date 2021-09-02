Vivo представит свой новый флагман 10 сентября

Vivo готова к запуску смартфонов Vivo X70, Vivo X70 Pro и Vivo X70 Pro+ уже 9 сентября в Китае — перед официальным анонсом X70 Pro посетил сертификационную платформу TENAA в Китае, где теперь можно посмотреть все характеристики смартфона и оценить его возможности по сравнению с конкурентами. Судя по опубликованной информации, Vivo X70 Pro оснащен 6,56-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ 1080 x 2376 пикселей. В целях безопасности личной информации у него есть сканер отпечатков пальцев на экране. Также X70 Pro оснащен 8-ядерным процессором с тактовой частотой 2,8 ГГц, а некоторое время назад на просторах интернета появилась информация, что за основу производительности гаджета будет взят процессор Dimensity 1200.

Работает смартфон на операционной системе Android 11 с пользовательским интерфейсом Origin. Конечно, больше всего смартфон интересует своими фотовозможностями. Например, система с четырьмя камерами на задней панели Vivo X70 Pro оснащена 50-мегапиксельной основной камерой, парой 12-мегапиксельных камер и 8-мегапиксельным объективом дья оценки глубины резкости. Более того, X70 Pro будет поддерживать запись видео 8K, а для селфи и видеозвонков в аппарате установлена ​​32-мегапиксельная фронтальная камера. Ещё X70 Pro питается от аккумулятора емкостью 4380 мАч с поддержкой быстрой зарядки в 44 Вт. Теоретически, анонс смартфона состоится 10 сентября, а значит, ждать официального списка характеристик осталось не так уж долго.
Комментарии и отзывы Vivo X70 Pro
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