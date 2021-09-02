Vivo представит свой новый флагман 10 сентября

Работает смартфон на операционной системе Android 11 с пользовательским интерфейсом Origin. Конечно, больше всего смартфон интересует своими фотовозможностями. Например, система с четырьмя камерами на задней панели Vivo X70 Pro оснащена 50-мегапиксельной основной камерой, парой 12-мегапиксельных камер и 8-мегапиксельным объективом дья оценки глубины резкости. Более того, X70 Pro будет поддерживать запись видео 8K, а для селфи и видеозвонков в аппарате установлена 32-мегапиксельная фронтальная камера. Ещё X70 Pro питается от аккумулятора емкостью 4380 мАч с поддержкой быстрой зарядки в 44 Вт. Теоретически, анонс смартфона состоится 10 сентября, а значит, ждать официального списка характеристик осталось не так уж долго.