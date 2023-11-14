Vivo преставила смартфоны X100 и X100 Pro

Если вы следите за новостями рынка смартфонов, то заметили, что за последние несколько лет Vivo проделала значительный путь, выпустив несколько действительно хороших смартфонов и избавившись от славы малоизвестного китайского производителя. А теперь производитель официально представил смартфоны Vivo X100 и X100 Pro, которые вполне готовы конкурировать с лучшими решениями на рынке. Стоит отметить, что оба смартфона работают на новейшем процессоре MediaTek Dimensity 9300 при этом отлично снимают. И, конечно, на деле у Vivo X100 и X100 Pro очень много общего. Например, оба устройства имеют одинаковый 6,78-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с яркостью до 3000 нит. Также потенциального пользователя ждёт ИК-датчик, двойные стереодинамики и защита по стандарту IP68.

Однако Vivo X100 Pro оснащён действительно передовой аппаратной составляющей камеры. На задней панели устройства расположено сразу три камеры — 50-мегапиксельная основная камера, ультраширокоугольная камера на 50 мегапикселей и перископическая камера на 50 мегапикселей с оптическим увеличением 4,1x. У Vivo X100 Pro также есть несколько эксклюзивных функций камеры. Например, доступна запись портретного видео в формате 4K с автоматическим переключением фокуса. И, конечно, оба смартфона стоят вполне разумных денег, так что пользователь получает крайне современные решения, которые при этом не бьют по карману и отлично снимают. Чего ещё можно желать от современного устройства?
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