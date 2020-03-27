Vivo продлила гарантийный срок

Компания Vivo весьма положительно повлияла на рынок смартфонов в России, ведь именно этот бренд показал крутые смартфоны за вполне разумную стоимость. Теперь компания показала еще один трюк, которые стоило бы запомнить крупным компаниям. Компания Vivo продлевает гарантийный срок для своих устройств и если ваш смартфон сломался в период с 28 марта по 5 апреля, но из-за коронавируса вы не можете его сдать в ремонт, то вы сможете сделать это позже. Это очень круто на самом деле, так как сейчас многие пользователи, у которых смартфон на исходе своего гарантийного срока, сидят в страхе, что их устройства не возьмут на ремонт. У владельцев смартфона Vivo таких проблем нет, так как производитель вошел в положение своих пользователей.