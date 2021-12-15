Vivo раскрыла дизайн смартфона iQOO Neo5s Компания Vivo опубликовала два тизера, раскрывающие дизайн еще не представленного официально смартфона iQOO Neo5s. Официальный релиз устройства состоится уже 20 декабря. Смартфон точно получит поддержку сотовых сетей пятого поколения, тройную основную камеру с главным модулем разрешением 48 Мп (сенсор IMX598) и системой оптической стабилизации, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт и предустановленной фирменной оболочки OriginOS на базе операционной системы Android 12. Также слухи прочат грядущей новинке наличие 6,56-дюймового OLED-экрана, чувствительного к силе нажатия, и продвинутой системы охлаждения. Компания Vivo опубликовала два тизера, раскрывающие дизайн еще не представленного официально смартфона iQOO Neo5s. Официальный релиз устройства состоится уже 20 декабря. Смартфон точно получит поддержку сотовых сетей пятого поколения, тройную основную камеру с главным модулем разрешением 48 Мп (сенсор IMX598) и системой оптической стабилизации, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт и предустановленной фирменной оболочки OriginOS на базе операционной системы Android 12. Также слухи прочат грядущей новинке наличие 6,56-дюймового OLED-экрана, чувствительного к силе нажатия, и продвинутой системы охлаждения. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 20:43 . Продукт - iQOO Neo5s Комментарии и отзывы iQOO Neo5s

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