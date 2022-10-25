Vivo рассказала о камере X90

Если вы следите за рынком смартфонов, то знаете, что на текущий момент практически невозможно выпустить интересный смартфон в свет без сливов информации о нём. Более того, иногда производители сами заинтересованы в сливе информации о своих смартфонах, так как это подогревает интерес аудитории и позволяет перед продажей узнать мнение о том или ином аспекте устройства, дабы потом строить свою маркетинговую кампанию. И в компании Vivo решили, что не хотят оставлять инсайдерам возможности слить хоть что-то о своих устройствах, так что сегодня они просто рассказали все детали о камере грядущего смартфона X90, который должны представить в обозримом будущем. Оказалось, что у него будет специальная оптика от компании Zeiss, которая позволит улучшить качество снимков.

Кроме того, производитель решил сделать упор на качество обработки кадра при фотографировании — теперь встроенный чип будет отвечать за улучшение качества контента благодаря машинному обучению и различным алгоритмам. Пока что, конечно, рано говорить о каких-либо преимуществах, так как опубликованные компанией кадры могут на самом деле быть сняты на что-угодно, даже на профессиональный фотоаппарат, но это звучит как минимум интересно. Возможно, производитель сможет конкурировать с топовыми игроками на рынке по качеству фотографии — это бы позволило объяснить высокую цену на продукцию Vivo, которая вроде как ещё не способна тягаться с Apple и Samsung. Будем следить за ситуацией.