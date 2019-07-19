Vivo разрабатывает смартфон с полноэкранным дизайном

Производители телефонов начали находить альтернативы для размещения селфи камеры на своих телефонах двигаясь в сторону соотношения экрана к телу 100%. Бывший руководитель дизайна Apple, сэр Джони Айв признался несколько лет назад, что он хотел iPhone был бы похож на один лист стекла.

Компания Vivo собирается сделать следующий шаг к выпуску полноэкранного телефона с Vivo NEX 2. Рендеринг показывает телефон с изогнутыми краями без боковых рамок и кнопок. Сверху очень тонкий ободок, а внизу маленький подбородок. Поскольку в оригинальном NEX использовалась всплывающая селфи-камера, мы можем ожидать большего.

С уже имеющимися в наличии сканерами отпечатков пальцев под дисплеем и новыми технологиями селфи-камер, может быть, пройдет не так уж много времени, прежде чем мы увидим телефон с соотношением экрана к телу, приближающимся к 100%.