Vivo’s IFEA Camera на фотографиях

Когда-то давно производителями смартфонов уже поднималась тема модульных смартфонов, но достаточно быстро все пришли ко мнению, что это нельзя реализовать при нынешнем уровне технологий. Теперь компания Vivo решила вновь вернуться к теме модульных устройств, рассказав о весьма интересном проекте камеры. Она снимается и при необходимости цепляется на верхнюю часть смартфона. Это позволяет пользователю отказаться от различных вырезов в дисплее и прочих неприятных моментов, но, в то же время, стоит понимать, что если пользователь потеряет эту камеру, то будет не очень приятно. Да и это пока что лишь концепт, а не полноценный продукт, так что говорить о скорых продажах подобных решений рановато. Ждем больше информации на эту тему.

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