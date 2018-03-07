Vivo стал официальным спонсором ФК «Локомотив»

1 марта состоялась пресс-конференция Vivo, которая была посвящена их сотрудничеству с ФК «Локомотив». До этого Vivo стала официальным спонсором Чемпионата по футболу FIFA 2018, проходящая у нас в стране.

Компания Vivo ожидает получить от сотрудничества ФК «Локомотив» улучшения узнаваемости бренда, а также повышения лояльности потребителей, ведь именно данная футбольная команда имеет за спиной историю, которая начинается с 1923 года и целую армию фанатов.

Логотип Vivo будет размещен справа на шортах футболистов команды. Также он будет транслироваться во время матчей на бортах и экранах «РЖД-Арены». Помимо этого в социальных сетях будут проходить различные конкурсы, в которых можно будет выиграть билеты на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и многое другое.

Генеральный директор Vivo в России Ляо Люся отмечает: «Мы убеждены, что делаем правильный выбор, увеличивая объем сотрудничества в сфере футбола. «Локомотив» – выдающийся клуб с богатой историей, своими традициями и верными болельщиками. Заключая соглашение с лидирующей командой страны, которая стремится к победе в честной игре, мы рассчитываем увеличить узнаваемость бренда Vivo в России и повысить лояльность наших клиентов. Я желаю игрокам «Локомотива» успехов в оставшихся матчах сезона и уверен, что клубу вполне по силам стать чемпионом России».

«Футбольный клуб «Локомотив» и компанию Vivo объединяет желание быть лидерами», – говорит президент прославленного клуба Илья Геркус. – Мы уверены, что наше сотрудничество будет успешным и взаимовыгодным. В этом сезоне мы видим заметный прирост аудитории болельщиков «Локомотива». Мы гордимся, сколько людей собирается не только на трибунах, но и подписывается на официальные аккаунты «Локомотива» в социальных сетях. Уверен, с помощью Vivo они получат новые возможности в интернет-пространстве, чтобы вместе радоваться успехам клуба».