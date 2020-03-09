Vivo выпустила график обновления смартфонов до Android 10

Компания Vivo объявила график обновления своих смартфонов до операционной системы.

Первыми операционную систему Android 10 получат смартфоны NEX 3 и NEX 3 5G. Бета-версия обновления выйдет для этих смартфонов 14 марта 2020 года.

В конце марта месяца разработчики выпустят обновление для смартфонов Vivo X27 и X27 Pro. Далее в начале апреля получат обновление смартфоны NEX S, NEX A, NEX A и NEX Dual Display. Ближе к середине месяца обновление выпустят для смартфона Vivo S5. В конце апреля разработчики выпустят обновление для следующих смартфонов: Z5, Z5i, Z5x, S1 и S1 Pro. Ближе к лету компания выпустит обновление для смартфонов Z3, Z3i и X23.

Конечно же это сроки для китайского рынка, для глобального рынка обновление скорее всего немного задержится.