Vivo выпустила смартфон Vivo Y91i с 6,22-дюймовым экраном и ОС Android 8.1 Oreo

2018-12-13, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Vivo Y91i; [91]
Компания Vivo выпустила в Тайланде смартфон под названием Vivo Y91i с ОС Android 8.1 Oreo. Девайс оснащен 6,22-дюймовым экраном с разрешением 720 на 1520 пикселей и каплевидным вырезом. Сердцем устройства стал процессор MediaTek Helio P22 и 2 Гбайт ОЗУ. Камера двойная основная - 13 МП f/1.8 + 2 МП f/2.8 с фазовой фокусировкой, а также имеется 8-мегапиксельная фронтальная. За питание отвечает аккумулятор емкостью 4030 мА.ч. Габариты новинки составляют: 155.11 * 75.09 * 8.28 мм. Оценивается Vivo Y91i в 153 доллара.


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