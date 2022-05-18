Vivo выпустила смартфоны Vivo X80 и Vivo X80 Pro в Индии

Vivo анонсировала смартфоны Vivo X80 и Vivo X80 Pro в Индии. Смартфоны работают на флагманских чипсетах от MediaTek и Qualcomm. Vivo X80 и X80 Pro — смартфоны со стеклянным корпусом. Базовая модель имеет размеры 164,95 x 75,23 x 8,3 мм и весит около 206 граммов. Pro версия имеет размеры 164,57 x 75,3 x 9,10 мм и весит около 219 граммов. Линейка X80 имеет большой блок камеры на задней панели, в котором находится модуль камеры круглой формы. Как видно на изображениях ниже, X80 оснащен тройной камерой, тогда как модель Pro оснащена четырьмя камерами.

Vivo X80 и X80 Pro оснащены дисплеями с изогнутыми краями и отверстием в центре. Базовая модель оснащена 6,78-дюймовым экраном AMOLED E5 с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации 240 Гц и яркостью 1000 нит. 6,78-дюймовый экран AMOLED E5 X80 Pro+ поддерживает разрешение Quad HD+, частоту обновления 120 Гц, частоту дискретизации касания 300 Гц и 1000 Гц.

Vivo X80 оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 9000 и поставляется с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Устройство поставляется с 256 ГБ хранилища UFS 3.1. Аккумулятор емкостью 4500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Vivo X80 и X80 Pro работают на ОС Android 12 с пользовательским интерфейсом FunTouch OS 12 поверх. Vivo X80 Pro работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Он также поставляется с таким же объемом оперативной памяти и хранилища. Устройство оснащено батареей емкостью 4700 мАч. Он поставляется с быстрой зарядкой 80 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт.

Дуэт Vivo X80 оснащен другими функциями, такими как расширенная оперативная память, оптический (X80) и ультразвуковой (X80 Pro) сканер отпечатков пальцев на экране, линейный вибромотор по оси X, большая испарительная камера с жидкостным охлаждением для отвода тепла, двойная стереосистема и поддержка Hi-Res Audio. Что касается подключения, X80 Duo предлагает поддержку двух SIM-карт, 5G / 4G, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, NavIC, ИК-датчик и порт USB-C.