Vivo запатентовала складной смартфон со стилусом

На прошлой неделе стало известно, что во второй половине 2021 года будет объединено четыре складных смартфона от следующих компании: OPPO, Vivo и Xiaomi. Все эти три бренда еще не представили свой первый складной смартфон , но у них есть запатентовал различные конструкции за последние несколько месяцев. Теперь появился новый такой патент от Vivo.

Компания Vivo Mobile Communication подала патент на образец в WIPO. Согласно документации, этот дизайн имеет складывающийся внутрь экран, который раскладывается в планшет. Другими словами, он идентичен Samsung Galaxy Fold.

Патенте ничего не говорится об этой конструкции, потому что речь идет только о складной панели и стилусе.