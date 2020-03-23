Включенный Redmi Note 9S засветился на фото

Известный искатель утечек Xiaomishka поделился качественной фотографией смартфона Redmi Note 9S, запечатленного во включенном состоянии. Любопытно, что на фото можно увидеть результат тестирования устройства в популярном бенчмарке AnTuTu – 280 529 баллов. Если кто забыл, Redmi Note 9S представляет собой глобальную версию Redmi Note 9 Pro.

Новинка оснащается врезанной в дисплей фронтальной камерой на 16 Мп, квадрокамерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп, 5-Мп камерой для макро-фото и 2 Мп датчиком глубины сцены, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 720, батареей ёмкостью 5020 мАч и адаптером питания мощностью 18 Вт. Версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти обойдется в 175 долларов, а вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти – 215 долларов.