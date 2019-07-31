Включенный Samsung Galaxy Note10+ показали на новом фото

Сетевые источники поделились еще одной фотографией смартфона Samsung Galaxy Note10+, который еще не был представлен официально. На снимке можно увидеть переднюю сторону устройства, а именно – первый экран при включении смартфона. При этом в отражении виднеется необычный блок камеры смартфона, на который сделан снимок. Вполне возможно, что само фото сделано на еще не представленный официально Apple iPhone или Google Pixel. Напомним, что официальный дебют Samsung Galaxy Note10 и Samsung Galaxy Note10+ запланирован на 7 августа, а сегодня корейский гигант представит новый топовый планшет Samsung Galaxy Tab S6.