Включенный смартфон Samsung Galaxy S20+ позирует на фото

Сегодня в сети была выложена фотография, которая демонстрирует смартфон Samsung Galaxy S20+ во включенном состоянии. Ею поделился главный редактор известного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах. Кроме этого, он опубликовал очередные изображения гаджетов Samsung Galaxy S20 Ultra и Galaxy S20+, которые должны представить 11 февраля.

Последний оснастился 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED дисплеем (3200:1400 точек), основной тыльной камерой с модулями на 12 Мп и 12 Мп, 64 Мп и датчиком ToF, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, чипсетом Snapdragon 865 или Exynos 990, 12 ГБ ОЗУ, 128/512 ГБ встроенной памяти, батареей на 4500 мАч и поддержкой быстрой 25-Вт зарядки. Samsung Galaxy S20 Ultra характеризуется 6,9-дюймовым Infinity-O Dynamic AMOLED дисплеем, основной камерой на 108 Мп и 100-кратным зумом.