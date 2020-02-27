Владельцам Xiaomi Mi A3 придется подождать обновления до Android 10

Выход обновления смартфона Xiaomi Mi A3 до свежей версии операционной системы Android 10 откладывался уже два раза. Предполагалось, что этот аппарат, работающий под управлением чистой» ОС Android в рамках программы Android One, получит апдейт еще в конце прошлого года, однако затем релиз перенесли на март этого года. Однако сегодня руководитель Xiaomi India о переносе обновления на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса. При этом смартфон предыдущего поколения Xiaomi Mi A2 уже работает под управлением актуальной ОС Android 10.

Напомним, что Xiaomi Mi A3 оснащается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением HD+, подэкранным сканером отпечатков пальцев, восьмиядерным процессором Snapdragon 665,фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с датчиками разрешением 48 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором на 4030 мАч, слотом для карт памяти, портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников. При этом модуля NFC в смартфоне нет.