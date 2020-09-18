Владельцы Redmi Note 9 Pro получили MIUI 12

Напомним, что прошивка MIUI 12, основанная на базе операционной системы Android 10, может похвастаться существенно переработанным пользовательским интерфейсом, новой анимацией, улучшенной глобальной темной темой, повышенной безопасностью пользовательских данных, а также измененными фирменными приложениями. А вот поддержки "суперобоев" для Redmi Note 9 Pro не предусмотрено.
Компания Xiaomi выпустила фирменную прошивку MIUI 12 для индийских пользователей смартфона Redmi Note 9 Pro. Апдейт под номером V12.0.1.0.QJWINXM распространяется «по воздуху» и, помимо прочего, несет в себе сентябрьский патч безопасности Android.