Владельцы iPhone X жалуются на новую проблему с Face ID

Владельцы топового смартфона iPhone X жалуются на новую проблему – они не могут воспользоваться системой распознавания лица Face ID для одобрения семейных покупок. Вместо этого им приходится, как и раньше, вручную вводить пароль. Напомним, что в iPhone 8 и более ранних моделях можно воспользоваться сканером отпечатков пальцев Touch ID, но в iPhone X его нет. Как известно, в iOS можно контролировать покупки детей – при использовании функций «Попросить купить» и «Семейный доступ», организатору семейного доступа отправляется запрос. Родителю предлагается одобрить или отклонить покупку.