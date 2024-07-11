Владельцы устройств Apple перестали покупать новые модели

Если верить информации западных журналистов, устройства компании Apple достигли той ситуации, когда пользователи не меняют их в течение достаточно длительного периода времени. Аналитики из этой отрасли уверены, что более длительная поддержка старых устройств со стороны Apple даёт возможность пользователям оставаться на своих текущих смартфонах и компьютерах, не обновляя их каждый год. Кроме того, специалисты уверены, что дело ещё и в экономическом состоянии в мире — пользователи не горят желанием покупать новые компьютеры или смартфоны, потому что деньги можно потратить на что-то более полезное. В результате, например, 71 процент пользователей iPhone сообщили, что используют своё устройство два и более года, тогда как в 2020 году таких пользователей было всего 63%.

Пользователи Mac сообщили о том же — 68 процентов владельцев компьютеров Apple заявили, что не обновляли свои Mac в течение двух лет и более. Это может показаться незначительным показателем, но на деле это сотни миллионов пользователей со всего мира, которые ранее меняли устройство раз в год, а теперь отказались от этой привычки. Ещё многие аналитики винят пандемию коронавируса — тогда пользователи активно обновляли свои компьютеры и смартфоны с планшетами, потому что много времени проводили дома и тратить деньги на что-то ещё просто было невозможно. Теперь уже никто дома не сидит, появились дополнительные расходы, а техника отошла на второй план. Это тоже стоит учитывать.
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