Внешний вид BLUBOO S3 засветился в интернете

BLUBOO всегда много думают о дизайне своих смартфонов, их продукция обычно имеет внешний вид, который может удовлетворить клиента. Новый BLUBOO S3 имеет отличный дизайн, согласно опубликованному видео из официального канала BLUBOO, он имеет элегантный внешний вид, который отличается от схожих смартфонов с большим аккумулятором.

На лицевой стороне BLBUOO S3 используется экран Sharp диагональю 6,0 дюйма и соотношение сторон 18:9. Такое соотношение достигается с помощью технологии In-Cell, разрешение повышается до 1080 * 2160P, то есть PPI имеет показатель более 400. Такой экран позволяет смотреть видео без черных вставок сверху или по краям. Более того, грани имеют меньший размер, что делает соотношение экрана к граням до 91%.

Что касается рамок, они состоят из хорошо рафинированного металлического материала, предающий большую прочность всему корпусу. Стоит упомянуть, что корпус для BLUBOO S3 был сделан с помощью ЧПУ станка, в результате форма имеет плавный переход к грани корпуса.

Задняя панели BLUBOO S3 имеет текстурную поверхность, которой раньше не замечалось на других моделях, что является фишкой и выглядит довольно хорошо. Грань между задней панелью и рамкой тщательно изогнута под достаточно большим углом, которая основана на среднем размере ладони людей из разных регионов, поэтому BLUBOO S3 имеет очень удобный хват, когда вы держите его в руке, хотя смартфон не очень тонкий из-за батареи большей емкости. Камера и датчик отпечатков пальцев расположены на средней вертикальной линии задней панели смартфона, что аналогично предшественнику и недавно выпущенному Samsung S9.

Внизу он оснащается портом Type-C 3.0, который поддерживает функцию OTG и обратной зарядки, выходное электричество может достигать 1А.Подводя итог, BLUBOO S3 - довольно хороший смартфон с большой батареей мощностью 8500 мАч. Он поступит на рынок в апреле, и будет продаваться за 150 долларов.