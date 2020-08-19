Внутренности Microsoft Surface Duo показали на фото

В сети появились фотографии внутреннего устройства складного смартфона Microsoft Surface Duo, который станет доступен для покупки 10 сентября по цене 1400 долларов. Устройство, которое мы видим на снимках, было предоставлено самой Microsoft. Оно поставляется без экранов, но с защитными стёклами.

Напомним, что новинка характеризуется двумя 5,6-дюймовыми дисплеями с разрешением 1800:1350 пикселей, которые складываются в 8,1-дюймовый экран PixelSense Fusion с разрешением 2700:1800 пикселей, прошлогодним топовым чипсетом Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 3566 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт и 11-Мп камерой. Толщина корпуса в раскрытом состоянии равна 4,8 мм, а в раскрытом – 9,6 мм. Отметим, что столь дорогой аппарат не поддерживает стилус, не имеет модуля NFC, стереодинамиков и поддержки 5G.