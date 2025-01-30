Vodafone провела первый в истории спутниковый видеозвонок

Сегодня компания Vodafone провела тестирование системы, которую позволила произвести первый в мире спутниковый видеозвонок с использованием самых обычных смартфонов без каких-либо аппаратных апгрейдов. Это достижение — часть проекта, который, по словам компании, обеспечит мобильный широкополосный интернет для смартфонов с поддержкой 4G и 5G без необходимости в специальном спутниковом оборудовании. Ожидается, что сервис, использующий спутники компании AST SpaceMobile, конкурента SpaceX, будет запущен в Европе до конца 2025 года. Для демонстрации данной системы инженер Vodafone совершил звонок генеральному директору Vodafone Маргерите Делла Валле из неизвестного отдалённого горного региона Уэльса, где, по заявлению компании, никогда не было мобильной связи.

Стоит сказать, что качество связи в рамках звонка было не идеальным — видео подтормаживало, отображало картинку с заметной задержкой, но в целом звонок продолжительностью около 45 секунд оказался весьма стабильным. Vodafone сотрудничает с AST SpaceMobile в рамках спутникового сервиса, используя пять спутников BlueBird, находящихся на низкой орбите Земли. Сигнал проходит через космический шлюз, который соединяет спутники с наземной сетью Vodafone. Компания рассматривает эту технологию как второстепенную, которая может закрыть пробелы в существующей мобильной сети, обеспечивая связь в удалённых районах, включая горы и море, где обычную сеть просто не реализовать.
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