Водяные кулеры Alphacool Eisbaer Aurora и Eisbaer LT Aurora теперь доступны с радиатором NexXxoS HPE 360

Водяные кулеры Alphacool Eisbaer и Aurora и Eisbaer LT Aurora теперь доступны с новым 360-мм радиатором NexXxoS HPE. В радиаторе NexXxos HPE-30 используются те же материалы, что и в предыдущих моделях NexXxos, но технически он идет на шаг впереди. За счет уплотненной внутренней конструкции можно было увеличить количество водяных каналов и медных ребер. Это означает, что больший объем воды находится в непосредственном контакте с охлаждающими ребрами, и теплопередача значительно улучшается.

Благодаря большему количеству рядов ребер и их укорочению охлаждающая поверхность также используется намного эффективнее. Сравнительные тесты с обычным радиатором NexXxos показали, что при использовании радиатора HPE возможно значительное увеличение производительности. При более высоких температурах и более высоких скоростях вращения вентиляторов разрыв в производительности с обычными радиаторами NexXxoS постепенно увеличивается и достигает возможного увеличения производительности. Такого скачка производительности еще не было!

RGB-подсветка с цифровой адресацией на кулере и вентиляторах Rise Aurora обеспечивает несравненный внешний вид. Eisbaer LT360 Aurora HPE и Eisbaer Aurora HPE — это мощные универсальные системы водяного охлаждения, которые так же просты в установке.