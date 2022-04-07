Водяные кулеры Alphacool Eisbaer Aurora и Eisbaer LT Aurora теперь доступны с радиатором NexXxoS HPE 360

Благодаря большему количеству рядов ребер и их укорочению охлаждающая поверхность также используется намного эффективнее. Сравнительные тесты с обычным радиатором NexXxos показали, что при использовании радиатора HPE возможно значительное увеличение производительности. При более высоких температурах и более высоких скоростях вращения вентиляторов разрыв в производительности с обычными радиаторами NexXxoS постепенно увеличивается и достигает возможного увеличения производительности. Такого скачка производительности еще не было!
RGB-подсветка с цифровой адресацией на кулере и вентиляторах Rise Aurora обеспечивает несравненный внешний вид. Eisbaer LT360 Aurora HPE и Eisbaer Aurora HPE — это мощные универсальные системы водяного охлаждения, которые так же просты в установке.