Водоблок Alphacool Eisblock Aurora Plexi GPX-N RTX 3090/3080 Ventus оценен в €137

Компания Alphacool дала старт приему предзаказов на водоблоки Eisblock Aurora Plexi GPX-N RTX 3090/3080 Ventus, которые созданы для работы с видеокартами MSI Ventus RTX 3080 и RTX 3090. Цена новинки составляет 137 евро, отгрузка начнется уже в конце текущего месяца. Водоблок характеризуется никелированным основанием из меди, крышкой из прозрачного пластика, специальными термопрокладками Ultra Soft толщиной 1 мм, которые призваны обеспечить лучшую теплопередачу за счет отличного прилегания, металлической пластиной, которая закрепляется на тыльной стороне платы, адресуемой полноцветной подсветкой и размерами 224,9:121,4:25,5 мм. По словам производителя, водоблок покрывает все необходимые компоненты: графический процессор, память и регуляторы напряжения.