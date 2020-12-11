Водоблок EK-Quantum Vector FTW3 RTX 3080/3090 разработан для видеокарт EVGA RTX 3080/3090 FTW3

EK объявила о выпуске нового водоблока Quantum Vector FTW3 RTX 3080/3090 специально для видеокарт компании EVGA RTX 3080/3090 FTW3.

Водоблок является самым большим в серии 3000, его ширина составляет 155 мм и длина 314 мм. Основание выполнено из никелированной электролитической меди, а верхняя часть из литого акрила.

Водоблок обеспечивает совместимость с моделями: RTX 3080 FTW3, RTX 3080 FTW3 Ultra, RTX 3080 FTW3 Hybrid, RTX 3080 FTW3 Hydro Copper, RTX 3090 FTW3, RTX 3090 FTW3 Ultra, RTX 3090 FTW3 Hybrid и RTX 3090 FTW3 Hydro Copper.

Микроканальная структура шириной 0,6 мм обеспечивает оптимальный поток охлаждающей жидкости. EK-Quantum Vector имеет 9 адресуемых светодиодов RGB.

Водоблоки EK-Quantum Vector FTW3 RTX 3080/3090 доступны для предварительного заказа.