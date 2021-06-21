Водоблок EK-Quantum Vector RTX 3080-3090 Lignum Edition оснащен покрытием из орехового дерева

EK выпустила водоблок EK-Quantum Vector RTX 3080-3090 Lignum Edition с уникальным внешним дизайном. Он получил внешнее покрытие из орехового дерева (Juglans Nigra).

Водоблок EK-Quantum Vector RTX 3080-3090 Lignum Edition разработан таким образом, чтобы древесина не контактировала с водой. Новинка совместима с большинством видеокарт GeForce RTX 3080/3090. Водоблок охлаждает все компоненты видеокарты: VRAM и VRM и другие.

Новая система охлаждающих каналов уменьшают завихрение, что способствует к улучшение тепловых характеристик. В упаковке также есть два 12-миллиметровых фитинга HDC типа Lignum. Основание блока изготовлено на станке с ЧПУ из никелированной меди, а верхняя часть изготовлена ​​на станке с ЧПУ из высококачественного черного POM Acetal, покрытого орехом.

EK-Quantum Vector RTX 3080-3090 Lignum Edition доступен для заказа через интернет-магазин EK. Рекомендованная стоимость составляет 349 евро.
Комментарии и отзывы EK-Quantum Vector RTX 3080-3090 Lignum Edition
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