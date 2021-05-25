Водоблок EK Quantum Vector XC3 RTX 3070 разработан для видеокарт EVGA XC3 RTX 3070

EKWB выпустила новый водоблок для графического процессора EVGA XC3 RTX 3070.

Водоблок EK Quantum Vector XC3 RTX 3070 обеспечивает охлаждение всех компонентов платы, графического процессора, VRM и других. Конструкция водоблока гарантирует оптимизированный поток охлаждающей жидкости.

Технология Open Split-Flow позволяет использовать водоблок с более слабыми насосами не теряя при этом производительность.

Основание водоблока выполнено из никелированной электролитической меди, а верхняя часть из литого акрила. EPDM кольца обеспечивают 100% герметичность. Латунные стойки уже установлены с завода. В водоблоке есть адресуемые светодиоды RGB.

Водоблок EK Quantum Vector XC3 RTX 3070 доступен в версии Nickel+Plexi и Nickel+Acetal по цене 174 и 169 долларов, соответственно. Кроме того, компания выпустила заднюю панель для EVGA XC3 RTX 3070, она продается отдельно.