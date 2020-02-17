Водоблок с OLED дисплеем от компании Bitspower

2020-02-17, Автор - Ramil; Продукт - Touchaqua Summit MS OLED; [111]
С выпущенным ранее Premium Summit M, была представлена и модель с OLED дисплеем "Touchaqua Summit MS". Водоблок совместим с настольными процессорами AMD и Intel.

Водоблок представлен в квадратной форме размерами 95 на 95 мм. Металлическая крышка имеет матовое серебристое покрытие с логотипом Bitspower Touchaqua. Верх изготовлен из акрила с OLED дисплеем, который отображает информацию о температуре процессора. Есть два резьбовых отверстия BSP G1/4". Водоблок имеет встроенную RGB подсветку. Основание выполнено из никелированной меди.

Водоблок привлечет энтузиастов, он создаст уникальность любой системе, а встроенный OLED дисплей добавит изюминку. Более подробная информация доступна на сайте производителя.

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