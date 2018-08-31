Водостойкие беспроводные наушники от компании Jaybird X4 Bluetooth

Компания Jaybird выпустила в свет новую беспроводную гарнитуру X4 Bluetooth.

Он отличается улучшенным дизайном по сравнению с предыдущей моделью X3, сохраняя при этом большинство функций и производительности. X4 имеет сертифицированную по IPX7 конструкцию, которая делает ее намного более водостойкой, чем X3, которая была просто устойчивой к поту. X4 также оснащен новым дизайном шнура Speed Cinch, который позволяет затянуть провисание на тыльной стороне шеи для более удобной посадки. Jaybird X4 рассчитан на предварительный заказ за 130 долларов и будет доступен в сентябре.