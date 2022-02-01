Вот как выглядел бы iPhone X, если бы сохранил Touch ID

Около пяти лет назад ходили слухи, что Apple отходит от культового дизайна с толстыми рамками. Были подняты вопросы о том, где будет размещена аутентификация по отпечатку пальца, но Apple в конце концов представила Face ID, полностью отказавшись от Touch ID. Однако в то время ходили слухи, что Apple будет придерживаться Touch ID и внедрит его на заднюю панель устройства или даже под дисплеем.

Некоторые действительно последовательные серии утечек доказывали это — они показали iPhone X с более тонкими рамками и алюминиевой задней панелью с круглым датчиком Touch ID.

Неясно, является ли устройство манекеном или реальным рабочим прототипом iPhone. Во флагманских iPhone уже около пяти лет отсутствует функция Touch ID, но, по слухам, Apple вернет ее. В сообщениях говорилось, что компания тестировала датчики отпечатков пальцев под дисплеем для серии iPhone 13, но Apple, решила придерживаться Face ID. Таким образом, вполне возможно, что аутентификация по отпечатку пальца скоро вернется с будущим iPhone.