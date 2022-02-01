Вот как выглядел бы iPhone X, если бы сохранил Touch ID

Некоторые действительно последовательные серии утечек доказывали это — они показали iPhone X с более тонкими рамками и алюминиевой задней панелью с круглым датчиком Touch ID.
Неясно, является ли устройство манекеном или реальным рабочим прототипом iPhone. Во флагманских iPhone уже около пяти лет отсутствует функция Touch ID, но, по слухам, Apple вернет ее. В сообщениях говорилось, что компания тестировала датчики отпечатков пальцев под дисплеем для серии iPhone 13, но Apple, решила придерживаться Face ID. Таким образом, вполне возможно, что аутентификация по отпечатку пальца скоро вернется с будущим iPhone.