Возможное «выгорание» дисплея смартфона iPhone X

Как известно, новейший iPhone X – это первый смартфон Apple с почти безрамочным дисплеем OLED. К общим достоинствам относятся насыщенные цвета, истинный черный цвет, принципиально недостижимый на жидкокристаллических дисплеях и заметно меньшее по сравнению с LCD, падение яркости изображения при взгляде под углом. Но есть у технологии OLED и недостатки. Наиболее существенным из них является подверженность такому негативному эффекту как «выгорание», который проявляется при длительном отображении статического изображения. И вот на днях Apple обновила соответствующую страничку, посвященную дисплею смартфона iPhone X, чтобы уведомить покупателей о возможности проявления этого нежелательного эффекта в будущем.

Apple предупреждает, что при взгляде под углом цвета и оттенки изображения на экране могут меняться и для технологии OLED это «совершенно нормально». Компания подчеркивает, что дисплей Super Retina является лучшим на рынке и спроектирован таким образом, чтобы максимально снизить риск выгорания. И все же Apple рекомендует владельцам iPhone X использовать функцию автоматической регулировки яркости, снизить интервал времени для автоматической блокировки экрана и регулярно обновлять ПО смартфона. Все это должно помочь максимально продлить срок службы экрана смартфона.