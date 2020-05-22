Возможности 30-кратного зума Redmi 10X 5G показали на фото

Компания Redmi опубликовала новые фото, сделанные на камеру ожидаемого смартфона Redmi 10X 5G. На этот раз нам демонстрируют впечатляющие возможности местного 30-кратного зума. Напомним, что Redmi 10X Pro 5G прочат мощную платформу Dimensity 820, слоты для двух SIM-карт 5G, AMOLED-панель с подэкранным сканером отпечатков пальцев, модуль NFC для бесконтактных платежей, ИК-порт и 3,5 мм разъем, аккумулятор на 4500 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Официальный дебют смартфона состоится уже 26 мая.