Впервые Google подтверждает дизайн Pixel 4 до официального запуска

В этом году Google использует неожиданную стратегию борьбы со слухами о своем следующем флагманском смартфоне, опубликовав официальную фотографию в Twitter. При этом Google дополнила пост насмешливой фразой «поскольку, похоже, есть определенный заинтересованность …»

Опубликованное изображение демонстрирует заднюю часть Pixel 4, которое подтверждает новую настройку камеры, исключая систему с одним сенсором предыдущих поколений. Вместо этого, похоже, грядущий смартфон будет иметь как минимум два объектива. Также нет никаких признаков заднего датчика отпечатка пальца, что говорит о том, что Pixel 4 может использовать технологию распознавания лиц или датчик отпечатков пальцев на дисплее.