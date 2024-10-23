Все грядущие флагманы Samsung получат процессор Snapdragon 8 Elite

Согласно информации от достаточно надёжного источника, во всех трёх смартфонах серии Galaxy S25 от компании Samsung будет использоваться процессор Snapdragon 8 Elite, представленный Qualcomm несколько дней назад. По словам Ice Universe, корейская компания откажется от использования Exynos 2500 и Dimensity 9400, последний из которых, возможно, появится только в модели Galaxy S25 FE. Причиной перехода Samsung на использование исключительно чипов линейки Snapdragon может быть проблема с производством чипов Exynos 2500. По данным из Кореи, новый 3-нм техпроцесс производства оказался менее удачным, чем ожидалось и многие чипы не проходят проверку качества, что приводит к нестабильному объёму производства готовой полупроводниковой продукции.

Изначально предполагалось, что мобильный процессор Snapdragon будет использоваться только в Galaxy S25 Ultra, в то время как другие две модели в линейке с менее высокой стоимостью должны были получить либо процессор от Qualcomm, но рангом ниже, либо собственный чип Samsung. При этом стоит отметить, что это уже третий раз, когда появляется подобная информация, и хотя её очень сложно подтвердить на текущий момент, вероятность того, что она окажется правдивой, весьма высока. Сам инсайдер ранее предоставлял исключительно надёжные данные, плюс нужно понимать, что производитель уже давно бы анонсировал собственный процессор, если был бы уверен в его возможностях и производственном процессе.
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