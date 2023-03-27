Все iPhone 15 получат динамический остров, но они будут отличаться

Логично, что фронтальная камера в обычном iPhone 15 будет отличается от системы камер в iPhone 15 Pro, потому что пользователю не может получить единое качество картинки на смартфоне за 700 и за 1200 долларов, это было бы не совсем логично. Соответственно, компания использует разные датчики, которые будут соответственным образом размещать внутри конструкции. В конечном итоге все владельцы iPhone 15 получат динамический остров и новый элемент дизайна интерфейса, но камера и датчики для сканирования лица будут расположены в системе иначе. Это не будет заметно без вскрытия корпуса, но просто стоит учитывать этот момент при покупке потенциального флагмана на ближайшие несколько лет. Уже не терпится посмотреть на iPhone 15, верно?