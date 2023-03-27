Все iPhone 15 получат динамический остров, но они будут отличаться

В прошлом году, когда компания Apple впервые представила свои смартфоны с поддержкой динамического острова, многие инсайдеры заявили, что это новый элемент языка дизайна компании и в ближайшем будущем смартфоны нового поколения все получат данный элемент. И на текущий момент всем понятно, что смартфоны линейки iPhone 15 действительно получат поддержку нового компонента с софтом и аппаратной частью, так как компания Apple действительно активно работает в этом направлении и хочет, чтобы дизайн интерфейса и элементы управления были унифицированными. При этом инсайдеры просто уверены в том, что расположение датчиков в iPhone 15 будет отличаться от Pro-версий данной линейки, потому что это нужно для системы камер.

Логично, что фронтальная камера в обычном iPhone 15 будет отличается от системы камер в iPhone 15 Pro, потому что пользователю не может получить единое качество картинки на смартфоне за 700 и за 1200 долларов, это было бы не совсем логично. Соответственно, компания использует разные датчики, которые будут соответственным образом размещать внутри конструкции. В конечном итоге все владельцы iPhone 15 получат динамический остров и новый элемент дизайна интерфейса, но камера и датчики для сканирования лица будут расположены в системе иначе. Это не будет заметно без вскрытия корпуса, но просто стоит учитывать этот момент при покупке потенциального флагмана на ближайшие несколько лет. Уже не терпится посмотреть на iPhone 15, верно?
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