Все iPhone 2020 года получат OLED-дисплеи и подключение 5G

Хотя мы все еще ждем выхода линейки iPhone в этом году. Надежный аналитик Минг-Чи Куо поделится своими прогнозами относительно моделей iPhone 2020 года. Куо заявил, что Apple выпустит первые 5G iPhone в 2020 году, и все три модели будут иметь OLED-дисплеи. Размеры экрана будут отличаться от текущей линейки: 6,7 дюйма, 5,4 дюйма и 6,1 дюйма. Apple, как полагают, отказывается от LCD в пользу OLED, поскольку последний предлагает «более гибкий дизайн телефона».

Ожидается, что 6,1-дюймовый OLED будет поддерживать LTE, в то время как другие модели будут иметь подключение 5G. Apple будет использовать чипы Qualcomm для моделей 5G. В линейке iPhone 2019 года Apple продолжит использовать модемы Intel, хотя Intel вышла с рынка модемов для смартфонов 5G. Kuo также ожидает, что собственные 5G-модемы Apple будут готовы только к 2022 году.