Все об iPhone 11: новости, слухи и характеристики: новости, слухи и характеристики

2019-09-10, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - iPhone 11; [84]

iphone 11

Выпуск новой продукции компании Apple всегда становится сенсационным событием года. Отслеживаются новости, проверяются слухи, так как новый iPhone 2019 будет в авангарде новых моделей.

Официально разработчики не предоставляют никакой информации, однако все мы знаем, что утечки происходят и производители не против, ведь это только подогревает интерес к флагманскому смартфону. Что известно на данный момент о iPhone 11, читайте дальше.

Мы выражаем благодарность интернет-магазину iLounge за предоставление детальной информации и макетов iPhone 11.

Новый iPhone 11 - о чём все говорят

Большинство ожидают, что iPhone 11 когда выйдет, превзойдёт все текущие разработки компании. Выход модели ожидается на 20.09 текущего года, презентация, скорее всего, состоится 10.09, а желающие стать обладателями этой версии айфона смогут сделать предзаказ 13 сентября.

Главная новость это новый стиль, который многие предвкушает с нетерпением, заключается он в нестандартном для компании решении, оснастить данную модель массивной площадкой на задней панели в верхнем углу.

Новости iPhone 11 точно определяют отсутствие 5G и гибкого дисплея. Лицевая часть остается практически без изменений, а на площадке в треугольном порядке разместятся 3 камеры, благодаря им пользователи смогут создавать более четкие 3D фото с учетом глубины и резкости. Скорее всего, форма корпуса не будет отличаться, так как все смартфоны Apple имеют общее строение. Хотя ожидается обновлённая конструкция плат.

Как видно, новоиспеченному iPhone 2019 слухи пророчат неопределенное будущее. Кто-то видит для себя обновлённые полезные функции, для других это просто почти профессиональный фотоаппарат.

Есть ли отличительные характеристики у iPhone 11?

Бросающееся в глаза отличие это выпирающая из корпуса платформа с тремя камерами: 2 пo 14 Мп, а 1 - 10 Мп. Это устройство придает не только эксклюзивный внешний вид, заметно улучшается производительность и графическая мощность, обновление дисплея, поэтому игровой процесс более плавный.

Материнские платы обновлёны, за счёт чего увеличивается емкость аккумулятора. Кроме этого, вас ожидают такие характеристики:

  • Максимально четкое изображение;
  • Беспроводная зарядка 15 Вт;
  • Матрица экрана OLED;
  • 4 ГБ оперативной памяти;
  • Процессор А13с ультрафиолетовой монографией, а не А12, как это было раньше;
  • Дополнительные объективы захватывает больше света при съемке;
  • Ускоренный WI-FI 6, а не 5, что увеличит скорость на 40%;
  • Отлаженная система охлаждения;

Мир увидят 3 варианта 2019: бюджетный, базовый и расширенный, но трехкамерная асимметрия на корпусе будет только в одном из них. Имя бюджетной модели может в корне отличаться.

Самая главная загадка iPhone 11 в 2019 году

Так как диагональ 5 8 дюймов, многие считают правильно называть iPhone 5:8. Почему? Компания Apple до сих пор не раскрыла официальное название iPhone 11. В прошлом производители использовали для названия арабские цифры, после появление в нейминге "Х" в названии устройства можно ожидать всё что угодно римские цифры, буквы и даже приставку "Pro". А пока остается только дождаться заветного выхода нового девайса от известной компании, который в народе принято называть Айфон 11.


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