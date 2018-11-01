Все смартфоны Honor Magic 2 разлетелись, как горячие пирожки

Вчера компания Honor представила флагманский смартфон Honor Magic 2, выполненный в набирающем популярность форм-факторе слайдера. К особенностям устройства стоит отнести две тройные камеры, а также тот факт, что это первый смартфона бренда, оснащенный однокристальной системой HiSilicon Kirin 980.

Официальное начало продаж Honor Magic 2 начнется 6 ноября, однако сразу же после анонса производитель начал прием предварительных заказов на новинку. Пресс-служба Honor заявила, что вся первая партия Honor Magic 2, подготовленная для продажи, была раскуплена желающими в течение первых пяти минут после начала предзаказа. Производитель планирует провести еще одну волну приема предварительных заказов. Цена на устройства от 545 до 832 долларов.