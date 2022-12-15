Все смартфоны Redmi K60 получат 16 ГБ ОЗУ

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфонах линейки Redmi K60, которые еще не были представлены официально. Утверждается, что все модели серии оснастят 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. По предварительным данным, в линейку войдут модели Redmi K60E, Redmi K60 и Redmi K60 Pro, которые будут основаны на однокристальных системах MediaTek Dimensity 8200, Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 2 соответственно. При этом, лишь старшая модель получит самую современную ОЗУ LPDDR5X и флеш-память UFS 4.0. Также устройства оснастят дисплеями с разрешением до 2K, поддержкой быстрой проводной зарядки на 120 Вт и 50-Мп основными камерами с оптической стабилизацией.

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