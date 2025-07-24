Вскоре Android-смартфоны получат поддержку Qi2.2

Представители организации Wireless Power Consortium официально запустил новый стандарт беспроводной зарядки Qi2 с мощностью до 25 Вт. Первые устройства уже прошли сертификацию, а ещё несколько сотен находятся в очереди на одобрение. Самое интересное — помимо iPhone, новый стандарт наконец-то начнут поддерживать и ведущие производители Android-смартфонов. Ранее было известно, что новая версия зарядки Qi2 ускорится по сравнению с прежним лимитом в 15 Вт. Компании Anker, Ugreen и Baseus одними из первых прошли сертификацию Qi2.2 и даже представили соответствующие зарядные станции и пауэрбанки. Теперь же организация WPC подтвердила, что технология будет называться Qi2 25W и будет доступна широкому кругу компаний. WPC сообщает, что iPhone уже поддерживают Qi2 25W, но не уточняет, какие именно модели.

Сейчас серия iPhone 16 ограничена скоростью 15 Вт по Qi2, тогда как с фирменной MagSafe-зарядкой смартфон выдаёт до 25 Вт. Поскольку Qi2 основана на разработках MagSafe, логично предположить, что iPhone 16 может получить обновление, а предстоящая серия iPhone 17 уже будет поддерживать новый стандарт из коробки. При этом на данный момент лишь один Android-смартфон — HMD Skyline — официально поддерживает Qi2 полностью. Некоторые флагманы Samsung, включая Z Fold 7 и Z Flip 7, имеют статус Qi2 Ready — они поддерживают зарядку до 15 Вт, но не оснащены магнитным кольцом, поэтому для полной скорости пользователям нужен специальный магнитный чехол.
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