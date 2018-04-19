Вскоре ожидается выход в мировую продажу смартфона Xiaomi Mi 6X

Стало известно, что вскоре ожидается выход смартфона Xiaomi Mi 6X в мировую продажу. Девайс получил металлический корпус, 5.99-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9 и двойную камеру. В основе устройства ляжет чип Snapdragon 630, 6 Гб ОЗУ и флеш-накопитель вместимостью 128 Гб. За питание отвечает аккумулятор емкостью 2910 мАч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo. Предлагаться аппарат будет в следующих расцветках: черный камень, голубой лед, песчано-золотой, огненно-красный и розово-вишневый.