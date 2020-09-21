Vsmart анонсировала смартфон со встроенной камерой в экран

Вьетнамская компания Vsmart официально анонсировала свой первый смартфон с камерой, встроенной под экран, и называется он Vsmart Aris Pro.

Vsmart Aris Pro стал вторым смартфоном в мире, использующим встроенную камеру под экраном, первым из которых стал ZTE Axon 20 5G.

Vsmart Aris Pro поставляется с широкоформатным дисплеем, без линз, без камеры или камеры, выступающей из корпуса, а его 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей может отображать изображения 2460x1080 пикселей. Новинка поставляется с фронтальной камерой, встроенной под экран 20MP, в сочетании с технологией AI VCam Kristal и в общей сложности четырьмя задними камерами, одна из которых является базовым объективом 64MP.

Vsmart Aris Pro использует чип Snapdragon 730 в сочетании с высококлассным чипом безопасности Quantis QRNG, а также 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти.

Поставляется с аккумулятором емкостью 4000 мАч, который поддерживает технологию быстрой зарядки 18 Вт. Новинка получила три расцветки корпуса. Vsmart Aris Pro будет доступен для предварительного заказа с 20 сентября и поступит в продажу 25 октября 2020 года по цене 420 долларов США.