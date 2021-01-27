Второе поколение AirPods Pro готовится к релизу

Apple, возможно, скоро запустит новую версию своих популярных наушников. В новом отчете говорится, что второе поколение AirPods Pro может быть выпущено уже в первой половине этого года. Согласно отчету DigiTimes, гигант из Купертино планирует в ближайшее время запустить новое поколение своих популярных наушников. Сообщается, что Apple планирует выпустить новую версию AirPods Pro в первой половине года, при этом Winbond уже работает на полную мощность на своих производственных линиях. Ранее в этом месяце в предыдущем сливе информации говорилось, что Apple может запустить свои высококачественные наушники в апреле 2021 года. Кроме того, по слухам, компания выпустит AirPods Pro в двух вариантах размера, включая облегченный вариант AirPods Pro.