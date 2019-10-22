Второе поколение Oppo Reno с четырьмя камерами

Oppo Reno 2 очень похож на оригинальный Reno, и поставляется с внушительно выглядящей настройкой четырех камер. С этим телефоном вы получите 48 МП камеру f / 1,7 с 1 / 2,0-дюймовым сенсором Sony IMX586 и OIS, 13 МП телеобъектив f/2,4 с 1/3,4-дюймовым объективом, 8 МП широкоугольную линзу 116 o с 1/3,2-дюймовый сенсор и 2 МП моно линзу.

Второе поколение также обзавелось 5-кратным гибридным и 20x цифровым зумом, а также более выносливым аккумулятором на 4000 мАч. Но это не все. Reno2 также полностью использует ускорение NPU, чтобы предложить новый режим Ultra Dark, который позволяет снимать изображения в условиях освещения до 1 люкс.

Reno2 получил 6,5-дюймовый экран Corning Gorillla Glass 6 с толщиной рамы всего 3,35 мм, что на 4% больше, чем у Reno. Внутри восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 730G (2,2 ГГц) в паре с 8 ГБ ОЗУ и 256 ПЗУ. Смартфон будет доступен с 26 октября для $ 899.