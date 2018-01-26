Второе поколение iPhone SE выпустят летом

Второе поколение компактного смартфона iPhone SE будет представлено летом этого года. Об этом сообщает Люк Лин, главный аналитик DigiTimes Research. Массовое производство устройства стартует во втором квартале 2018 года, а официальный анонс состоится в мае или июне. По мнению аналитика, аппарат получит поддержку беспроводной зарядки, а вот 3D Touch с распознаванием силы нажатия в iPhone SE 2 не ожидается. Предыдущие слухи прочили наследнику iPhone SE железо iPhone 7, включая процессор Apple A10, 4-дюймовый дизайн и сканер отпечатков пальцев Touch ID.