Второе поколение iPhone X окажется дешевле первого

Компания Apple позиционирует второе поколение 5,85-дюймового iPhone с OLED-дисплеем как улучшенную версию прошлогоднего iPhone X. Об этом сообщает Люк Лин, главный аналитик DigiTimes Research. Аналитик утверждает, что Apple снизила стоимость компонентов iPhone X следующего поколения, что привело к заметному удешевлению производства – примерно на 10%. Напомним, что стоимость компонентов iPhone X составляет около 400 долларов. Предполагается, что в 2018 году Apple представит две 5,85 и 6,45-дюймовые OLED-модели и один смартфон с 6,1-дюймовым LCD-дисплеем. Именно 5,85-дюймовый iPhone X должен стать самым дешевым из трех новинок.