Второе поколение наушников Bang & Olufsen с USB-C и поддержкой голосовых помощников

Компания Bang & Olufsen выпустила второе поколение беспроводных наушников его Beoplay H4, предлагая улучшенную конструкцию, USB-C, а также поддержку голосового помощника телефона с помощью новой выделенной аппаратной кнопки и дополнительного микрофона.

Физические кнопки также были переделаны, теперь есть скользящий переключатель для включения или выключения наушников, а также вышеупомянутая кнопка голосового помощника, которая позволяет нажимать и удерживать, чтобы активировать Siri или Google Assistant через подключенный смартфон.

Питает наушники батарея емкостью 600 мА·ч, с заявленным временем автономной работы 19 часов. Полный цикл зарядки длится 2,5 часа. Наушники второго поколения Beoplay H4 доступны в черном и бежевом цвете за $ 300.