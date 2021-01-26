Второй список устройств, получившие бета-версию OriginOS

Ранее компания Vivo выпустила открытую бета-версию OriginOS для 11 устройств. Теперь компания выпустила список второй партии устройств, которые участвовуют в публичной бета-версии.

Список устройств, которые участвовуют в публичной бета-версии:

  • Vivo Nex 3
  • Vivo Nex 3 5G
  • iQOO Neo
  • Vivo X30
  • Vivo X30 Pro
  • iQOO Neo 855 Racing
Обновление должно принести не только новый пользовательский интерфейс, но и Android 11 на эти устройства. OriginOS - это полное изменение дизайна по сравнению с другой операционной системой Vivo, Funtouch OS. Новая операционная система также имеет системные усовершенствования, которые включают оптимизацию памяти и приложений, интеллектуальное замораживание приложений и предварительную загрузку приложений для бесперебойной и быстрой работы.
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